Balades contées aux lanternes Saverne, 23 décembre 2021, Saverne.

Balades contées aux lanternes Saverne

2021-12-23 – 2021-12-23

Saverne Bas-Rhin Saverne

EUR L’Office de Tourisme du Pays de Saverne organise des balades contées aux lanternes dans le centre-ville de Saverne.

Ces visites guidées nocturnes invitent à la découverte des contes et légendes de Noël le jeudi 23 décembre 2021 et des traditions du Nouvel An le jeudi 30 décembre 2021.

Passez un agréable moment en famille ou entre amis, tout en admirant les illuminations, la patinoire et les chalets d’artisans !

+33 3 88 91 80 47

Saverne

