le dimanche 19 septembre

Contes en balades à partir du cinéma la capitelle Suivez les conteurs et laissez vous emmener en voyage, au gré du paysage les histoires et les contes rencontreront le 7e art… Une colline…Celle de tatouine ? Une porte… Celle du gouffre de helm ? Un arbre ? …Celui de la « ballade de buster scruggs »… Entre voyage imaginaire et références au cinéma bien senties, petites et grandes oreilles (à partir de 5 ans) partiront à 1 h 30 de balade contée dans Monistrol-sur-Loire.

Gratuit. Sur inscription.

Venez (re)découvrir notre patrimoine local par le prisme des grands succès du box-office avec le collectif Konsl’Diz. Cinéma La Capitelle 2 boulevard François Mitterrand 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

