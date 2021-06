Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Calvados, Souleuvre en Bocage Balades contées au Pas d’Ane : paroles en l’air à St-Pierre-Tarentaine Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

Balades contées au Pas d'Ane : paroles en l'air à St-Pierre-Tarentaine 2021-06-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-06-19 Le Pas d'Âne Arclais Souleuvre en Bocage Calvados

Le Pas d'Ane et « Conte raconte en côtes de Nacre » vous propose deux balades contées ainsi qu'un goûter en compagnie des ânes. Une première balade aura lieu à 15h. Un goûter pour tous à 16h30 puis seconde balade à 17h. conte.raconte@gmail.com +33 6 89 17 30 02

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Étiquettes évènement : Autres Lieu Souleuvre en Bocage Adresse Le Pas d'Âne Arclais Ville Souleuvre en Bocage lieuville 48.95281#-0.77407