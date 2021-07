Mulhouse Mulhouse 68200, Mulhouse Balades contées au Musée Electropolis Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: 68200

Balades contées au Musée Electropolis Mulhouse, 21 août 2021-21 août 2021, Mulhouse. Balades contées au Musée Electropolis 2021-08-21 – 2021-08-21

Mulhouse 68200 EUR Assistez à une balade contée au Musée Electropolis ! “Les contes de la grenouille” Tourne, tourne la grenouille, la roue des histoires, pour les petits et pour les grands ! +33 3 89 32 48 50 Assistez à une balade contée au Musée Electropolis ! “Les contes de la grenouille” Tourne, tourne la grenouille, la roue des histoires, pour les petits et pour les grands ! dernière mise à jour : 2021-06-23 par

