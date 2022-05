Balades contées au crépuscule Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun Catégories d’évènement: Beuzec-Cap-Sizun

Finistère

Balades contées au crépuscule Beuzec-Cap-Sizun, 26 juillet 2022, Beuzec-Cap-Sizun. Balades contées au crépuscule Beuzec-Cap-Sizun

2022-07-26 20:30:00 – 2022-07-26 22:30:00

Beuzec-Cap-Sizun Finistère Beuzec-Cap-Sizun Les balades contées, c’est un rond à pied de 3 km environ dans lequel s’invitent des contes, légendes ou mythologies. Sautons ensemble à pieds joints dans la grande bleue de l’imaginaire, et faisons surgir l’invisible ! Dans la splendeur des paysages que nous parcourons se cache du merveilleux. Conteur ou conteuse, à chacun sa version… lukaz@mailodie.fr +33 7 77 07 45 69 http://lukaznedeleg.com/ Les balades contées, c’est un rond à pied de 3 km environ dans lequel s’invitent des contes, légendes ou mythologies. Sautons ensemble à pieds joints dans la grande bleue de l’imaginaire, et faisons surgir l’invisible ! Dans la splendeur des paysages que nous parcourons se cache du merveilleux. Conteur ou conteuse, à chacun sa version… Beuzec-Cap-Sizun

dernière mise à jour : 2022-05-11 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

Détails Catégories d’évènement: Beuzec-Cap-Sizun, Finistère Autres Lieu Beuzec-Cap-Sizun Adresse Ville Beuzec-Cap-Sizun lieuville Beuzec-Cap-Sizun Departement Finistère

Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beuzec-cap-sizun/

Balades contées au crépuscule Beuzec-Cap-Sizun 2022-07-26 was last modified: by Balades contées au crépuscule Beuzec-Cap-Sizun Beuzec-Cap-Sizun 26 juillet 2022 Beuzec-Cap-Sizun finistère

Beuzec-Cap-Sizun Finistère