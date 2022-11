Balades contées au cœur des carrières souterraines Saint-Maximin, 25 juin 2022, Saint-Maximin.

Balades contées au cœur des carrières souterraines

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

2022-06-25 – 2022-06-26

Saint-Maximin

Oise

Saint-Maximin

Si vous aimez que l’on vous raconte des histoires, suivez en famille une balade contée dans l’atmosphère mystérieuse des galeries souterraines ! Vous serez accueillis par Esther la conteuse. Elle vous guidera au travers des lieux, mêlant ainsi de petites histoires à la grande Histoire.

Plusieurs balades sont proposées toute l’année:

– 25 et 26 juin à 14h30 et 16h30 (dans le cadre du concours de sculpture sur pierre)

– 29 et 30 octobre à 14h30 et 16h30 : venez suivre Esther dans la carrière souterraine, elle vous racontera des histoires qui feront un petit peur à l’occasion d’Halloween !

– 4 décembre à 11h30, 14h30 et 16h30 : contes fantastiques de Noël

bienvenue@maisondelapierre-oise.fr +33 3 44 61 18 54 http://maisondelapierre-oise.fr/

Saint-Maximin

