Balades commentées en Terre de Résistance Saint-Gilles-les-Forêts, mardi 20 août 2024.

Les amis du Musée de la Résistance de Limoges proposent des balades sur les pas de Georges Guingouin, commentées par sa fille Michèle, au départ de Saint-Gilles-les-Forêts(Haute-Vienne) pour une boucle de 6 km passant par le sommet du Mont-Gargan, où le pique-nique pourra être sorti du sac à dos.

Formation, vie clandestine difficile et exploits des Maquis, combats du Mont-Gargan et libération de Limoges seront, entre autres, évoqués.

Départ de la mairie de Saint-Gilles à 9H précises pour un retour vers 15h. En cas de mauvais temps, il sera possible de pique-niquer dans la halle de Saint-Gilles.

Les journées retenues sont les mercredi 24 juillet, dimanche 4 août et mardi 20 août.

Renseignements et inscription fortement recommandée au 06 88 54 20 58, prestation gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-20 09:00:00

fin : 2024-08-20 15:00:00

marie

Saint-Gilles-les-Forêts 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

