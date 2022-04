Balades buissonnieres « ABBAYE DE CHANCELADE » Chancelade Chancelade Catégories d’évènement: Chancelade

Chancelade Dordogne Chancelade 4.5 4.5 EUR Mardi 9 août Balades buissonnières « ABBAYE DE CHANCELADE « Rendez-vous au parking de l’abbaye Envie de calme et de fraicheur ? Alors rejoignez-nous

sur la rive de la Beauronne pour déambuler au coeur

de l’abbaye de Chancelade. Légende, nature, eau et

