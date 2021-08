Balades botaniques / Jeudis de Lopérec Lopérec, 26 août 2021, Lopérec.

Balades botaniques / Jeudis de Lopérec 2021-08-26 – 2021-08-26

Lopérec Finistère Lopérec

Les passionnés de nature, d’histoire et de patrimoine seront accueillis par Hervé Guirriec, guide passionné et auteur de nombreux ouvrages.

Jeudi 26 août, balade dans le bourg de Lopérec avec visite de l’église et présentation d’espèces remarquables notamment la laitue des murs. Départ de l’espace Doucine, en sortie de bourg sur la route de Pont-de-Buis, à 14h30.

Gratuit. Durée : environ 2h. Accessible à tous.

Renseignements : herveguirriec@yahoo.fr

+33 2 98 81 12 00

