Balades botaniques / Jeudis de Lopérec Lopérec, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Lopérec.

Balades botaniques / Jeudis de Lopérec 2021-07-08 – 2021-07-08

Lopérec Finistère Lopérec

Les passionnés de nature, d’histoire et de patrimoine seront accueillis par Hervé Guirriec, guide passionné et auteur de nombreux ouvrages.

Jeudi 8 juillet, approche des plantes protégées du bourg et découverte du patrimoine (calvaire, église, four à pain). Départ de l’espace Doucine à 14 h 30.

Gratuit.

Contact : Hervé Guirriec, 02 98 81 12 00.

+33 2 98 81 12 00

