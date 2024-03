Balades avec des ânes à St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles, lundi 1 juillet 2024.

Balades avec des ânes à St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Juillet et août, possibilité de faire des balades avec des ânes tous les mercredis. Renseignement auprès de Mme Collette au 06 85 73 77 58

Balades

1/2 journée 60€ / groupe (5 personnes maximum)

1journée 90 € / groupe

A la demande, nous préparons pique-nique campagnard

et goûter ( prix selon nombre de personnes).

Découverte de l’âne pour les enfants :

½ journée spécialement étudiée pour les enfants avec balades en selle ou en attelage ainsi que des jeux dans les bois de la propriété.

Les enfants vont chercher les ânes au pré, les brossent et les préparent promenades et jeux dans les bois, goûter dans la clairière. Au retour, les

ânes sont soignés, nourris et ramenés au pré.

½ journée 25 € /enfant, 60€/ groupe, avec goûter.

Groupe 3 enfants maximum afin que chacun puisse bénéficier au mieux de cette initiation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01

fin : 2024-08-31

le chassaing

Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine florence.collette@yahoo.com

