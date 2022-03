Balades autour du village CERNOY EN BERRY Cernoy-en-berry Catégorie d’évènement: Cernoy-en-berry

Balades autour du village CERNOY EN BERRY, 3 juillet 2022, Cernoy-en-berry. Balades autour du village

CERNOY EN BERRY, le dimanche 3 juillet à 07:00

5 randonnées autour du village : 8-9-15 km, dont 2 nouveaux circuits ! Le dimanche 3 juillet – Inscriptions de 7h à 9h – Accueil avec un café, petits gâteaux , Inscription entre 7h et 9h – Pot convivial à l’arrivée 5 randonnées autour du village : 8-9-15 km, dont 2 nouveaux circuits CERNOY EN BERRY 2 Rue de Concressault, Cernoy-en-berry Cernoy-en-berry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T07:00:00 2022-07-03T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Cernoy-en-berry Autres Lieu CERNOY EN BERRY Adresse 2 Rue de Concressault, Cernoy-en-berry Ville Cernoy-en-berry lieuville CERNOY EN BERRY Cernoy-en-berry

CERNOY EN BERRY Cernoy-en-berry https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cernoy-en-berry/

Balades autour du village CERNOY EN BERRY 2022-07-03 was last modified: by Balades autour du village CERNOY EN BERRY CERNOY EN BERRY 3 juillet 2022 Cernoy en berry Cernoy-en-berry Cernoy-en-berry

Cernoy-en-berry