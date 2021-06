BALADES AU FIL DES SAISONS Azillanet, 1 août 2021-1 août 2021, Azillanet.

BALADES AU FIL DES SAISONS 2021-08-01 10:00:00 – 2021-08-01 16:00:00

Azillanet Hérault Azillanet

100 EUR L’intervenante : Laura Sokoloff

« Pour le plaisir des yeux et des papilles, et pour les soins qu’elles nous offrent, les plantes sauvages et leurs usages me passionnent depuis de nombreuses années.

Après quinze années à exercer le métier d’éleveuse dans différentes régions de France, je me suis reconvertie en cueilleuse de plantes sauvages, que je transforme en produits culinaires et médicinaux.

Aujourd’hui j’aimerais partager le bonheur de parcourir ces milieux, en transmettant mes connaissances et les valeurs qui m’animent. »

Le programme de cette saison :

Dimanche 13 juin 2021- Minerve : boucle sur le causse et dans les gorges du Brian. Dimanche 1er août 2021- Verreries-de-Moussans : entre panorama et cours d’eau. Dimanche 12 septembre 2021- Cassagnoles : entre garrigue et montagne.

Dimanche 20 mars 2022- Autour d’Azillanet : au pied du causse.

Découverte des milieux sauvages, en alternant des temps de marche et de découverte des plantes qui les habitent. Vous apprendrez à identifier les plantes des milieux parcourus, et à connaitre leurs différentes utilisations (alimentaires, médicinales, cosmétiques et pour le jardin). Vous serez sensibilisés aux pratiques éthiques de la cueillette de plantes sauvages.

3papillonsbleus@gmail.com +33 6 38 46 67 51

Découverte des milieux sauvages, en alternant des temps de marche et de découverte des plantes qui les habitent. Vous apprendrez à identifier les plantes des milieux parcourus, et à connaitre leurs différentes utilisations (alimentaires, médicinales, cosmétiques et pour le jardin). Vous serez sensibilisés aux pratiques éthiques de la cueillette de plantes sauvages.

CHEMIN CUEILLANT

