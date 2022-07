BALADES AU FIL DES RUES 2022 CAZOULS Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers Catégories d’évènement: Cazouls-lès-Béziers

Hérault

BALADES AU FIL DES RUES 2022 CAZOULS Cazouls-lès-Béziers, 29 juillet 2022, Cazouls-lès-Béziers. BALADES AU FIL DES RUES 2022 CAZOULS

Cazouls-lès-Béziers Hérault

2022-07-29 – 2022-07-29 Cazouls-lès-Béziers

Hérault Cazouls-lès-Béziers De nombreuses personnes, venues de la péninsule ibérique, ont foulé le sol et les terres viticoles de Cazouls-lès-Béziers, terre d’accueil. A travers leurs histoires, leurs outils et leur façon de travailler, découvrez comment le village a développé le vin, entre deux guerres.

Dégustation : Domaine CASTAN, après la visite du musée des Emile vignerons, au caveau. De nombreuses personnes, venues de la péninsule ibérique, ont foulé le sol et les terres viticoles de Cazouls-lès-Béziers, terre d’accueil. A travers leurs histoires, leurs outils et leur façon de travailler, découvrez comment le village a développé le vin, entre deux guerres.

Dégustation : Domaine CASTAN, après la visite du musée des Emile vignerons, au caveau. De nombreuses personnes, venues de la péninsule ibérique, ont foulé le sol et les terres viticoles de Cazouls-lès-Béziers, terre d’accueil. A travers leurs histoires, leurs outils et leur façon de travailler, découvrez comment le village a développé le vin, entre deux guerres.

Dégustation : Domaine CASTAN, après la visite du musée des Emile vignerons, au caveau. dom

Cazouls-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cazouls-lès-Béziers, Hérault Autres Lieu Cazouls-lès-Béziers Adresse Cazouls-lès-Béziers Hérault Ville Cazouls-lès-Béziers lieuville Cazouls-lès-Béziers Departement Hérault

Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cazouls-les-beziers/

BALADES AU FIL DES RUES 2022 CAZOULS Cazouls-lès-Béziers 2022-07-29 was last modified: by BALADES AU FIL DES RUES 2022 CAZOULS Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers 29 juillet 2022 Cazouls-lès-Béziers, Hérault

Cazouls-lès-Béziers Hérault