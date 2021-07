Montady Montady Hérault, Montady BALADES AU FIL DES RUES 2021 Montady Montady Catégories d’évènement: Hérault

BALADES AU FIL DES RUES 2021 Montady, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Montady. BALADES AU FIL DES RUES 2021 2021-07-23 – 2021-07-23

Montady Hérault Montady En traversant les monuments historiques du village, découvrez l’histoire médiévale de la ville et l’impact de l’étang de Montady, à cette époque, sur l’économie locale.

