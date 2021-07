Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers, Hérault BALADES AU FIL DES RUES 2021 Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers Catégories d’évènement: Cazouls-lès-Béziers

Cazouls-lès-Béziers Hérault Cazouls-lès-Béziers De nombreuses personnes, venues de la péninsule ibérique, ont foulé le sol et les terres viticoles de Cazouls-les-Béziers, terre d’accueil. A travers leurs histoires, leurs outils et leur façon de travailler, découvrez comment le village a développé le vin, entre deux guerres.

