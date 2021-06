Balades architecturales La Maison – Maison de l’Architecture Occitanie, 19 juin 2021-19 juin 2021, Toulouse.

Balades architecturales

du samedi 19 juin au samedi 21 août à La Maison – Maison de l’Architecture Occitanie

### Balades architecturales Deux parcours, deux voix : un guide et un architecte vous proposent une exploration originale des bâtiments modernes et contemporains de la ville ainsi que des grands courants architecturaux qui participent à son identité. _En partenariat avec la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées et l’Office de Tourisme de Toulouse_ __ ### Programme * **Samedis 5 juin et 17 juillet à 10h** : Parcours ile du Ramier – _Rendez-vous : arrêt de tram Île-du-Ramier_ * **Samedis 19 juin et 21 août à 10h** : [Parcours Canal du Midi, une exploration avec votre vélo](https://www.toulouse-tourisme.com/parcours-canal-du-midi-a-velo-une-balade-architecturale-a-deux-voix/toulouse/fmamid031v50ljgz) – _Rendez-vous : devant l’Hôtel du Département, 1 boulevard de la Marquette (au pied des colonnes)_ * **Samedi 3 juillet à 10h** : Parcours centre-ville – _Rendez-vous : « La Maison », 1 rue Renée-Aspe_ ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Office de tourisme ](https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees) ![]() ### Infos pratiques * Durée : 2 heures * Réservations obligatoires sur [le site de l’Office de tourisme](https://www.toulouse-tourisme.com/visites-guidees).

Gratuit

Culture

La Maison – Maison de l’Architecture Occitanie 1 Rue Renée Aspe, 31000 Toulouse, France Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T10:00:00 2021-06-19T11:59:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T11:59:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T11:59:00;2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T11:59:00