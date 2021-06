Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Balades apéro accompagnées à vélo de Dinan à La Hisse Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Dinan Kaouann propose des « balades apéro » accompagnées de Dinan à la Hisse à Saint-Samson-sur-Rance. Ces balades longent le canal d’Ille-et-Rance et empruntent des voies douces. Vous profiterez apéro préparé à partir de produits locaux. Ces sorties sont programmées les mardis et vendredis de 18h00 à 20h00 du 29/06 au 31/08. Départ du port de Dinan et direction La Hisse. 12 km. Balades accompagnées en français et aussi en anglais! Groupe de 12 participants. Tarif : 23€ par adulte, 13€ par enfant (-12ans)

Vélo à assistance électrique (VAE) : 27 € Tarif préférentiel à l'office de tourisme. Agence ouverte au port de Dinan tous les jours 9h à 19h. agence@kaouann.fr +33 2 56 11 00 42 https://www.dinan-capfrehel.com/votre-sejour/billetterie-en-ligne/?t=fp&fp=960

