2022-12-10 14:30:00 – 2022-12-10 16:30:00

Une déambulation dans la ville, de la statue de Paul Cezanne (place de la Rotonde) à la Non-Maison (rue Pavillon), en passant par le cours Mirabeau et la place Verdun, sur les traces des lieux d’exploitation existant et ayant existé depuis la première projection des films des frères Lumière en 1896, et de certains lieux de tournage emblématiques.



Enseignant de français au lycée Vauvenargues, François Renucci y anime le ciné-club. Professeur relais auprès des services culturels du Rectorat pour conduire les élèves de tout niveau à venir dans la salle de cinéma de l’Institut de l’Image, il a travaillé un mémoire de maîtrise à l’Université de Provence sur Apocalypse Now en 1995 (sous la direction conjointe des professeures Anne Leoni et Françoise Maunier) et prépare une étude romancée et illustrée du premier Rocky (1976), à paraître en 2023 aux éditions Rouge profond.

François Renucci propose de partir à la recherche des traces du cinéma dans la ville, des lieux de projection existant ou ayant existé, des lieux de tournage, des fantômes du cinéma à Aix-en-Provence.

contact@IMAGEDEVILLE.ORG +33 4 42 57 30 83 https://imagedeville.org/

