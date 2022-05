Balades acommpagnées : Sauveterre-de-Béarn, la Médiévale

Balades acommpagnées : Sauveterre-de-Béarn, la Médiévale, 10 août 2022

2022-08-10 – 2022-08-10 Construite sur un piton rocheux face à la chaîne des Pyrénées et surplombant la vallée du gave d'Oloron, la cité médiévale vous dévoilera ses secrets… La perle du Béarn jouit d'une histoire riche qui ne demande qu'à être écoutée ! Quelques gourmandises ponctueront notre visite en douceur, au bord de l'eau, ou à la ferme.

