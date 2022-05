Balades accompagnées : Visite du camp de Gurs, 21 septembre 2022, .

Balades accompagnées : Visite du camp de Gurs

2022-09-21 – 2022-09-21

Lieu chargé d’histoire, le camp d’internement de Gurs fut l’un des plus importants de France au cours de la seconde guerre mondiale. Républicains espagnols, allemands reconnus coupables de délits d’opinion, juifs déportés sous le gouvernement de Vichy, ont occupés les plus de 400 baraques érigées sur le site. Une seconde visite vous permettra de finir avec plus de légèreté en partant à la découverte d’une ferme familiale de production de fromages de brebis, où vous seront proposées la visite de l’exploitation suivie d’une dégustation des produits.

