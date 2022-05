Balades accompagnées : La voie verte à vélo

Optez pour une balade à deux roues sur la voie verte de Salies-de-Béarn ! Mécanique ou électrique, choisissez votre vélo pour ces 16 kilomètres aller/retour de randonnée (niveau facile). La pause gourmande en bordure de gave vous donnera l'impulsion pour le chemin du retour.

