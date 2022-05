Balades accompagnées : La balade du pain, 28 septembre 2022, .

Balades accompagnées : La balade du pain

2022-09-28 – 2022-09-28

Laissez-vous guider par la bonne odeur du pain fraîchement sorti du four en pierre et poussez la porte du fournil d’Étienne ! Ici, on favorise les circuits courts et l’agriculture biologique : la farine est produite non loin de là, car c’est au moulin de Saint-Pé-de-Léren que se poursuit notre visite. Romain le meunier nous fera découvrir les farines de sarrasin et de maïs bio, céréales elles aussi locales. Authenticité et convivialité seront de mise pour cette balade inédite autour du pain !

dernière mise à jour : 2022-05-21 par