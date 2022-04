Balades accompagnées et commentées Alès Alès Catégorie d’évènement: Alès

Association Cévennes Média Sports Alès Gard Alès Jeudi 14 Avril Rando DVD ( Deaux-Vézénobres-Deaux) 9kms Rendez-vous parking mairie-école de Deaux 14h Mardi 19 Avril La chapelle de Blannaves 6kms Rendez-vous RN 106 Aire de pique-nique à droite sortie Haute Levade 14h Jeudi 21 Avril La Fontaine de Mamans 4kms + Panorama des lacs 2kms (option offerte) Rendez-vous place centrale du Mas Dieu 14h Mardi 26 Avril Le château de Trouillas et l’église Saint Andéol 6,5kms Rendez-vous au parking de la Maison du Mineur à La Grand Combe 14h Jeudi 28 Avril Les Bouzigues 9kms Rendez-vous place du château de Portes 14h Informations Pratiques: Organisation Association Cévennes Média Sports Réservation conseillée et informations avec René Doussière au 06 13 47 04 43 Participation 2,50€ adultes / 1,50€ enfants de – de 12 ans +33 6 13 47 04 43 Droits libres

