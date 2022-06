Balades accompagnée : Le musée du château de Laàs, 24 août 2022, .

Balades accompagnée : Le musée du château de Laàs

2022-08-24 – 2022-08-24

Ici, tout est luxe, calme et volupté. C’est vers un certain art de vivre à la française que l’on vous emmène pour cet après-midi hors du temps.

La collection Serbat s’ouvre à vous au travers du salon des hommes, du salon des dames, du salon de musique, jalonnée de tapisseries d’Aubusson et de peintures de maître. Les jardins ombragés vous accueillent pour une jolie balade reposante autour du musée.

Domaine de Laàs

