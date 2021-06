Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26100, Romans-sur-Isère Balades à vélo par les petites routes Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: 26100

Romans-sur-Isère 26100 Enfin une petite balade à vélo !

Balade familiale ouverte à tous.



Direction le village de la Sône par les petites routes et la V63.

Parcours de 40 km aller et retour le long de l’Isère.



