Balades à vélo | En attendant Palma Maison du vélo Caen, dimanche 2 juin 2024.

Balades à vélo | En attendant Palma Maison du vélo Caen Calvados

Palma revient avec trois balades à vélo. Le principe est simple on vous emmène voir le maximum des œuvres produites depuis 2016 à l’occasion du festival, soit une trentaine de peintures. Un moment pour échanger simplement sur des techniques de travail et des intentions artistiques. Pensez à remplir vos gourdes et à prendre une barre de céréales, ça va pédaler dur !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 14:00:00

fin : 2024-06-02 17:00:00

Maison du vélo 13 Place de la Gare

Caen 14000 Calvados Normandie bonjour@palmafestival.com

L’événement Balades à vélo | En attendant Palma Caen a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Caen la Mer