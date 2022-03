Balades à poney dans la cité sourdine Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Catégories d’évènement: Manche

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Balades à poney dans la cité sourdine
Villedieu-les-Poêles, 8 Place des Costils
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

2022-04-15

Et si les petits découvraient la cité du cuivre autrement ? Parcourez les rues médiévales de Villedieu-les-Poêles à dos de poney avec le centre équestre de la Chapelle-Cécelin ! Les enfants feront une balade ludique de la ville, accompagnés en main d'un moniteur. Au départ de l'Office de tourisme, 4 créneaux de 30min sont proposés : 14h30, 15h, 15h30 et 16h. Places limitées à 4 enfants par créneau. Durée : 20min. Tarif : 2,50€ par enfant. Réservations auprès de l'Office de tourisme de Villedieu Intercom : 02 33 61 05 69 ou contact@ot-villedieu.fr

