Balades à poney dans la cité sourdine

Balades à poney dans la cité sourdine, 29 juillet 2022, . Balades à poney dans la cité sourdine

2022-07-29 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-29 16:00:00 16:00:00 Et si les petits découvraient la cité du cuivre autrement ? Parcourez les rues médiévales de Villedieu-les-Poêles à dos de poney avec le centre équestre de la Chapelle-Cécelin ! Les enfants feront une balade ludique de la ville, accompagnés en main… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville