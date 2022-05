Balades : à la rencontre des plantes sauvages comestibles et médicinales Soucirac Soucirac Catégories d’évènement: Lot

2022-05-13 09:30:00 – 2022-05-13 13:00:00

Soucirac Lot Soucirac 9H30 : accueil/ dégustation et présentations

10H : petite balade-identification et échanges sur les usages des plantes

12H30 : retour au jardin et troc de graines et plantes En option à 13h : Pique-nique tiré du panier et/ou randonnée libre à la découverte des dolmens et des fontaines de Soucirac (de 30 minutes à 2 heures). Venez découvrir la diversité de la flore souciracoise ainsi que les usages coutumiers de ces plantes (herboristerie familiale, cuisine sauvage…)

Organisées par la Yourte aux Fruits. Sur Inscription uniquement (Nombre de places limité) au 06 22 06 09 80. Participation libre en conscience. +33 6 22 06 09 80

12H30 : retour au jardin et troc de graines et plantes En option à 13h : Pique-nique tiré du panier et/ou randonnée libre à la découverte des dolmens et des fontaines de Soucirac (de 30 minutes à 2 heures). ©Myriam Zilles de Pixabay

