Balades à dos de Shetland

2022-07-02 15:00:00 – 2022-08-26 19:00:00 L'écurie poney-club du soleil débarque les lundis, mercredis et samedis de l'été au bord du lac au Duc pour proposer aux enfants des balades à dos de Shetland. Rendez-vous aux abords de l'aire de jeux pour un mini-tour en poney pour les plus petits ou des balades de 10 à 30mn (3€ le mini-tour, 7€ les 10 mn, 13€ les 30mn)

