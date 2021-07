Balades à croquer Gan, 22 août 2021-22 août 2021, Gan.

Balades à croquer 2021-08-22 10:00:00 – 2021-08-22 15:00:00 Domaine Latapy 10 Chemin de Latapy

Gan Pyrénées-Atlantiques

0 0 EUR Venez partager en famille ou entre amis une balade sur les plantes sauvages comestibles dans les vignes, une dégustation de vins bio ou de jus de fruits bio, un brunch créatif, sauvage et aromatique.

Ma grand mère me disait : « Il n’y a pas de mauvaises herbes, il n’y a que de mauvaises gens » et c’est si vrai que Violette Olympie vous apprend à les apprivoiser au milieu de nos vignes…

Venez partager en famille ou entre amis une balade sur les plantes sauvages comestibles dans les vignes, une dégustation de vins bio ou de jus de fruits bio, un brunch créatif, sauvage et aromatique.

Ma grand mère me disait : « Il n’y a pas de mauvaises herbes, il n’y a que de mauvaises gens » et c’est si vrai que Violette Olympie vous apprend à les apprivoiser au milieu de nos vignes…

+33 6 77 78 62 71

Venez partager en famille ou entre amis une balade sur les plantes sauvages comestibles dans les vignes, une dégustation de vins bio ou de jus de fruits bio, un brunch créatif, sauvage et aromatique.

Ma grand mère me disait : « Il n’y a pas de mauvaises herbes, il n’y a que de mauvaises gens » et c’est si vrai que Violette Olympie vous apprend à les apprivoiser au milieu de nos vignes…

La carotte sauvage

dernière mise à jour : 2021-05-21 par