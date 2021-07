Rives-en-Seine Rives-en-Seine Rives-en-Seine, Seine-Maritime Baladedes apprentis sorciers Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Baladedes apprentis sorciers Rives-en-Seine, 25 août 2021-25 août 2021, Rives-en-Seine. Baladedes apprentis sorciers 2021-08-25 14:00:00 – 2021-08-25 Villequier 107 Route Châteaux

Rives-en-Seine Seine-Maritime Les enfants deviendront pour un temps des apprentis sorciers pour découvrir en s‘amusant l’identité des plantes sauvages des sous-bois et leurs vertus médicinales afin de confectionner une potion magique.

RDV parking du poney club, 107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

Animée par Pissenlit & Compagnie Les enfants deviendront pour un temps des apprentis sorciers pour découvrir en s‘amusant l’identité des plantes sauvages des sous-bois et leurs vertus médicinales afin de confectionner une potion magique.

RDV parking du poney club, 107 route des… Les enfants deviendront pour un temps des apprentis sorciers pour découvrir en s‘amusant l’identité des plantes sauvages des sous-bois et leurs vertus médicinales afin de confectionner une potion magique.

RDV parking du poney club, 107 route des châteaux à Rives-en-Seine (Villequier).

Animée par Pissenlit & Compagnie dernière mise à jour : 2021-06-07 par

Détails Catégories d’évènement: Rives-en-Seine, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Rives-en-Seine Adresse Villequier 107 Route Châteaux Ville Rives-en-Seine lieuville 49.51584#0.66302