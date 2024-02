Balade Zen et Nature Muchedent, dimanche 17 mars 2024.

Balade Zen et Nature Muchedent Seine-Maritime

L’association Muchedent au Naturel vous propose une balade zen et nature en forêt d’Eawy à l’occasion de la journée internationales des forêts !

Au départ de la mairie de Muchedent, vous serez en compagnie d’une professionnelle de yoga et qi gong pour ponctuer la balade de mouvements.

Rien de difficile, que du plaisir, et du bien-être !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17

Mairie

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie muchedentaunaturel@gmail.com

L’événement Balade Zen et Nature Muchedent a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux