Balade & visite pique-nique de la presqu’île de Caen

Balade & visite pique-nique de la presqu’île de Caen, 1 juin 2022, . Balade & visite pique-nique de la presqu’île de Caen

2022-06-01 12:00:00 12:00:00 – 2022-06-01 14:00:00 14:00:00 Sur le temps du midi, venez en balade avec nous !

Cette promenade commentée est l’occasion d’en apprendre davantage sur les bâtiments emblématiques de la presqu’île de Caen, mais aussi de découvrir ses secrets dans des recoins cachés. Munissez-vous de votre pique-nique, nous ferons une pause à mi-parcours.

À partir de 7 ans, familles bienvenues.

Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29

