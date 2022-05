BALADE VINS VIGNES ET TERROIRS Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers Catégories d’évènement: Castelnau-de-Guers

Hérault

BALADE VINS VIGNES ET TERROIRS Castelnau-de-Guers, 4 juin 2022, Castelnau-de-Guers. BALADE VINS VIGNES ET TERROIRS Castelnau-de-Guers

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-04

Castelnau-de-Guers Hérault Le Syndicat de l’appellation d’origine protégée Picpoul de Pinet organise une balade gourmande dans les vignes le samedi 4 juin dès 9h00. Le départ se fera au Domaine La Reine Juliette, Lieu-dit Montredon, 34120 Castelnau-de-Guers.

Tout au long du parcours, vous pourrez déguster des mets locaux et du Picpoul de Pinet.

Nous avons prévu des jeux pour les enfants, ainsi que des boissons softs.

La balade familiale et guidée par des viticulteurs qui seront présents tout au long de la journée pour expliquer leur métier. Le Syndicat de l’appellation d’origine protégée Picpoul de Pinet organise une balade gourmande dans les vignes le samedi 4 juin dès 9h00. Le Syndicat de l’appellation d’origine protégée Picpoul de Pinet organise une balade gourmande dans les vignes le samedi 4 juin dès 9h00. Le départ se fera au Domaine La Reine Juliette, Lieu-dit Montredon, 34120 Castelnau-de-Guers.

Tout au long du parcours, vous pourrez déguster des mets locaux et du Picpoul de Pinet.

Nous avons prévu des jeux pour les enfants, ainsi que des boissons softs.

La balade familiale et guidée par des viticulteurs qui seront présents tout au long de la journée pour expliquer leur métier. Castelnau-de-Guers

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-de-Guers, Hérault Autres Lieu Castelnau-de-Guers Adresse Ville Castelnau-de-Guers lieuville Castelnau-de-Guers Departement Hérault

Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-de-guers/

BALADE VINS VIGNES ET TERROIRS Castelnau-de-Guers 2022-06-04 was last modified: by BALADE VINS VIGNES ET TERROIRS Castelnau-de-Guers Castelnau-de-Guers 4 juin 2022 Castelnau-de-Guers Hérault

Castelnau-de-Guers Hérault