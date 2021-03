BALADE VIGNOBLE EN TUK TUK ET CHASSE AUX ŒUFS ! Autre lieu, 2 avril 2021-2 avril 2021, Genève.

À découvrir, une activité ludique et originale permettant aux enfants comme aux adultes de se divertir tout en dégustant de délicieux produits locaux issus des domaines viticoles et de partenaires artisans chocolatiers. Savourez un moment de liberté en nature et appréciez les magnifiques paysages printaniers qu’elle offre en cette période en vous laissant conduire en TukTuk par notre chauffeur jusqu’au domaine viticole où vous serez accueilli par le vigneron pour une visite guidée de sa cave et une dégustation de ses meilleurs produits avant de vous lancer dans une incroyable chasse aux œufs sur le domaine ! Une excursion riche en surprises ! Des plaisirs chocolatés mais également de nouvelles connaissances à la clef ! Cette visite, c’est aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur la campagne genevoise et l’œnologie tout en s’amusant, en faisant perdurer la traditionnelle chasse aux œufs et célébrer Pâques en famille ! Tarifs : Balade vignoble 3h : 340 CHF (pour 4 personnes) y.c dégustation et chasse aux oeufs Balade vignoble 4h : 440 CHF (pour 4 personnes) y.c dégustation et chasse aux oeufs Chocolats La Bonbonnière oeuf multicolor à l’unité : 10 CHF (sur commande si souhaité) Chocolats Favarger oeuf lait éclat de caramel 95g : 14.50 CHF (sur commande si souhaité) Plus d’informations par mail à [info@taxibike.ch](mailto:info@taxibike.ch) ou par téléphone au 078.607.10.10

Dès 340.- CHF

