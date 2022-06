BALADE VIGNERONNE NOCTURNE DE SAINT-HILAIRE

2022-08-26 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-12 Découvrez le patrimoine entre garrigue, vignes et oliviers.

Visites commentées tout au long du cheminement pédestre.

17h30 : Accueil et dégustation de vins locaux devant la cave coopérative

18h15 : Départ. Promenade pédestre vers la nécropole médiévale (environ 5 km aller et retour).

Visite de l’abbaye ou mille ans d’histoire vous seront contés.

Aux environs de 21h15 repas froid en plein air et initiation au carnaval pour clôturer la soirée. +33 4 68 69 62 76 dernière mise à jour : 2022-06-24 par

