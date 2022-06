BALADE VIGNERONNE NOCTURNE DE SAINT-HILAIRE

2022-07-15 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-15 Découvrez le patrimoine entre garrigue, vignes et oliviers.

Visites commentées tout au long du cheminement pédestre.

17h30 : Accueil et dégustation de vins locaux devant la cave coopérative

18h15 : Départ. Promenade pédestre vers la nécropole médiévale (environ 5 km aller et retour).

Visite de l’abbaye ou mille ans d’histoire vous seront contés.

Aux environs de 21h15 repas froid en plein air et initiation au carnaval pour clôturer la soirée. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

