Balade vigneronne : Domaine Larroudé Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn Catégories d’évènement: Lucq-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Balade vigneronne : Domaine Larroudé Lucq-de-Béarn, 21 mai 2022, Lucq-de-Béarn. Balade vigneronne : Domaine Larroudé Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn

2022-05-21 16:00:00 – 2022-05-21 Domaine Larroudé 20 chemin du Then

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Lucq-de-Béarn 0 EUR Dans le cadre de la fête de la nature.

Au départ du Domaine Larroudé, vous partirez pour une balade commentée au travers des vignes de l’AOC Jurançon. Découvrez des paysages, des légendes et l’histoire de ce vin royal : le Jurançon.

A la fin de la balade, visite du domaine et dégustation de Jurançon Dans le cadre de la fête de la nature.

Au départ du Domaine Larroudé, vous partirez pour une balade commentée au travers des vignes de l’AOC Jurançon. Découvrez des paysages, des légendes et l’histoire de ce vin royal : le Jurançon.

A la fin de la balade, visite du domaine et dégustation de Jurançon +33 5 59 12 30 40 Dans le cadre de la fête de la nature.

Au départ du Domaine Larroudé, vous partirez pour une balade commentée au travers des vignes de l’AOC Jurançon. Découvrez des paysages, des légendes et l’histoire de ce vin royal : le Jurançon.

A la fin de la balade, visite du domaine et dégustation de Jurançon OT CDB

Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Lucq-de-Béarn, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lucq-de-Béarn Adresse Domaine Larroudé 20 chemin du Then Ville Lucq-de-Béarn lieuville Domaine Larroudé 20 chemin du Then Lucq-de-Béarn Departement Pyrénées-Atlantiques

Balade vigneronne : Domaine Larroudé Lucq-de-Béarn 2022-05-21 was last modified: by Balade vigneronne : Domaine Larroudé Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn 21 mai 2022 Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques