BALADE VIGNERONNE – DOMAINE DE L’ÎLE SAINT MARTIN Gruissan, 12 juin 2022, Gruissan.

2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-12 12:30:00

18 18 EUR

Au programme, une petite balade à travers les vignes de l’un des cinq domaines, un petit-déjeuner copieux avec des produits régionaux, et une rencontre avec le vigneron. Notre guide, Alban, répondra à toutes les questions que vous vous posez sur la vigne, et vous percerez les secrets qui permettent au raisin de devenir vin.

Le temps d’une matinée, découvrez ou redécouvrez Gruissan en pays vigneron, abreuvez votre soif de curiosité et arpentez les chemins du terroir en toute convivialité.

Dates ci-dessous. Au printemps et l’automne: certains dimanche et jours fériés. En juillet et août, le jeudi matin, départ à 9h devant l’OT (déplacement en voiture jusqu’aux vignes du domaine)

Durée : 3h30 environ, prévoir chaussures de marche.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE

office.tourisme@gruissan-mediterranee.com +33 4 68 49 09 00 http://www.gruissan-mediterranee.com/

dernière mise à jour : 2022-03-29 par A.D.T. de l’Aude / OMT Gruissan