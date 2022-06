BALADE VIGNERONNE DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Aude

Saint-Hilaire

BALADE VIGNERONNE DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire, 2 septembre 2022, Saint-Hilaire. BALADE VIGNERONNE DE SAINT-HILAIRE

Saint-Hilaire Aude A.D.T. de l’Aude / ADT 11

2022-09-02 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-02 Saint-Hilaire

Aude Saint-Hilaire 10 EUR Découvrez le patrimoine entre garrigue, vignes et oliviers.

Visites commentées tout au long du cheminement pédestre.

9H : Accueil et café de bienvenue devant la cave coopérative. Les enfants de moins de 10 ans, sous la responsabilité des parents, si ils le souhaitent, pourront participer à la balade, à dos d’âne (merci de le signaler au moment de l’inscription – les places sont limitées).

Prévoir :

– un pantalon, les casques étant fournis.

– des chaussures adaptées pour la randonnée.

– bouteille d’eau et chapeau. 9H30 : Départ et découverte de l’ancien chemin médiéval vers l’oliveraie, le fort, l’abbaye.

(environ 3km aller et retour).

Dégustation de vins locaux. Repas froid en plein air (aux alentours de 13h15) clôturé par des contes et légendes d’Occitanie. +33 4 68 69 62 76 Saint-Hilaire

dernière mise à jour : 2022-06-24 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Hilaire Autres Lieu Saint-Hilaire Adresse Saint-Hilaire Aude A.D.T. de l'Aude / ADT 11 Ville Saint-Hilaire lieuville Saint-Hilaire Departement Aude

Saint-Hilaire Saint-Hilaire Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-hilaire/

BALADE VIGNERONNE DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire 2022-09-02 was last modified: by BALADE VIGNERONNE DE SAINT-HILAIRE Saint-Hilaire Saint-Hilaire 2 septembre 2022 Saint-Hilaire Aude A.D.T. de l'Aude / ADT 11

Saint-Hilaire Aude