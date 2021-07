Rauzan Rauzan Gironde, Rauzan Balade vigneronne cave de Rauzan Rauzan Rauzan Catégories d’évènement: Gironde

Rauzan

Balade vigneronne cave de Rauzan Rauzan, 7 août 2021, Rauzan. Balade vigneronne cave de Rauzan 2021-08-07 – 2021-08-07

Rauzan Gironde Rauzan Cette été, l’équipe des caves de Rauzan vous propose une balade intimiste à Nérigean (20 min de Rauzan) en petit groupe de 8 km, entre vignes et forêts, commentaires de 2 guides vignerons

Dégustation à la cave (offre spéciale sur les vins dégustées : -20%)

