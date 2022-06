Balade vigneronne au Domaine du Parc Saint-Charles Montfrin Montfrin Catégories d’évènement: 30490

Montfrin

Balade vigneronne au Domaine du Parc Saint-Charles Montfrin, 4 août 2022, Montfrin. Balade vigneronne au Domaine du Parc Saint-Charles Montfrin

2022-08-04 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-04

Montfrin 30490 Montfrin EUR Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Une équipe dynamique de vignerons amoureux de ce beau domaine vous réservera un accueil chaleureux dans un beau mas historique niché au milieu des vignes! Montfrin

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 30490, Montfrin Autres Lieu Montfrin Adresse Ville Montfrin lieuville Montfrin Departement 30490

Montfrin Montfrin 30490 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfrin/

Balade vigneronne au Domaine du Parc Saint-Charles Montfrin 2022-08-04 was last modified: by Balade vigneronne au Domaine du Parc Saint-Charles Montfrin Montfrin 4 août 2022 30490 Montfrin

Montfrin 30490