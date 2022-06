Balade vigneronne au Domaine de Malaïgue Blauzac Blauzac Catégories d’évènement: 30700

Blauzac

Balade vigneronne au Domaine de Malaïgue Blauzac, 10 août 2022, Blauzac. Balade vigneronne au Domaine de Malaïgue Blauzac

2022-08-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-10

Blauzac 30700 Blauzac EUR Visite des vignes en culture biologique,d’un caveau du 12eme siècle.

Après une dégustation de nos vins, faites vous même votre assemblage et repartez avec une bouteille ! Blauzac

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 30700, Blauzac Autres Lieu Blauzac Adresse Ville Blauzac lieuville Blauzac Departement 30700

Blauzac Blauzac 30700 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blauzac/

Balade vigneronne au Domaine de Malaïgue Blauzac 2022-08-10 was last modified: by Balade vigneronne au Domaine de Malaïgue Blauzac Blauzac 10 août 2022 30700 Blauzac

Blauzac 30700