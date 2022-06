Balade vigneronne au Domaine de l’Aqueduc Saint-Maximin Saint-Maximin Catégories d’évènement: 30700

Saint-Maximin

Balade vigneronne au Domaine de l'Aqueduc Saint-Maximin, 7 juillet 2022, Saint-Maximin.

2022-07-07 18:00:00

Saint-Maximin 30700 Saint-Maximin EUR Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation de vin et produits locaux.

Le Domaine de l’Aqueduc est né d’une subtile union entre la passion et le savoir-faire, situé sur les terroirs de la garrigue gardoise, à mi-chemin entre Mer et Cévennes Saint-Maximin

