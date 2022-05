BALADE VIGNERONNE AU CHÂTEAU LA NÉGLY

2022-07-08 18:30:00 18:30:00 – 2022-07-08 21:30:00 21:30:00 L’été est là, venez nous rencontrer au Château la Négly tous les vendredis de l’été. Balade dans les vignes suivie d’un apéritif de produits locaux sous forme de tapas, alliant découverte et dégustation, 5 vins, 5 bouchées ! nL’occasion de découvrir notre terroir et nos sublimes paysages. Lové au coeur du parc de la Négly, venez rencontrer les vignerons autour d’une soirée conviviale. nDurée d’environ 3 H, de 18 H 30 à 21 H 30, prévoir des chaussures de marche. Sur réservation uniquement. Ventes de bouteilles et de planches de produits locaux sur place pour poursuivre la soirée ! nDes tarifs préférentiels seront accordés pour les commandes de vin à emporter. dernière mise à jour : 2022-05-12 par

