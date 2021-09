Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Hérault, Saint-Guilhem-le-Désert BALADE VIGNERONNE A SAINT-GUILHEM-LE-DESERT Saint-Guilhem-le-Désert Saint-Guilhem-le-Désert Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Dimanche 26 septembre, de 10h00 à 19h00

Une balade au détour des ruelles du village à la rencontre de 15 vignerons de l’appellation IGP Saint-Guilhem-le-Désert.

5€ le verre et le porte verre pour déguster toutes les palettes d’une appellation singulière marquée par l’exceptionnelle fraîcheur de ses vins.

Informations : 04 67 57 04 59 Dimanche 26 septembre, de 10h00 à 19h00

