BALADE VIGNERONNE À LA DÉCOUVERTE DE L'IGP SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT Saint-Guilhem-le-Désert, 19 juin 2022

BALADE VIGNERONNE À LA DÉCOUVERTE DE L’IGP SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT Saint-Guilhem-le-Désert

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Saint-Guilhem-le-Désert

Le temps d’un week-end, venez à la rencontre des vignerons de l’IGP Saint-Guilhem-le-Désert et dégustez toutes les palettes d’une appellation singulière marquée par l’exceptionnelle qualité et fraîcheur de ses vins.

Au fil du fleuve Hérault, au coeur de paysages grandioses, la vigne est reine et cotoie une histoire millénaire.

La petite cité médiévale de Saint-Guilhem-le-désert qui en est l’incontestable joyau, vous accueille les 18 et 19 juin 2022 pour la deuxième édition de sa Balade Vigneronne.

20 vignerons vous y attendent pour un moment authentique, placé sous le signe de la convivialité !

Programme :

> Dimanche 19 : 10h00 – 18h00

• Marché aux vins (espace Max Rouquette)

Dégustation et vente directe auprès des producteurs

• 11h00 : Atelier d’initiaton à la dégustation

gratuit, sur inscription, au 04 67 57 04 59 ou 06 98 04 74 72

• 14h00 et 16h00 : Visite guidée de l’Abbaye de Gellone

gratuit sur inscription au 04 67 57 04 59 ou 06 98 04 74 72

• Animation musicale, Jazz Manouche avec Drom Blanchard

• Restauration sur place, foodtrucks

• Navettes depuis le parking du pont du diable

(11h – 19h chaque 30 minutes).

Prix du verre de dégustation :

5 euros (vendu sur place, valable sur les deux jours )

Informations : 04 67 57 04 59

https://balade-vigneronne.saint-guilhem-le-desert.com

dernière mise à jour : 2022-05-15 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT