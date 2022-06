Balade vigneronne à la Cave des vignerons d’Estézargues Estézargues Estézargues Catégories d’évènement: 30390

Estézargues

Balade vigneronne à la Cave des vignerons d'Estézargues Estézargues, 21 juillet 2022, Estézargues.

2022-07-21 – 2022-07-21

Estézargues 30390 Estézargues EUR Balade dans les vignes, visite de la cave et dégustation commentée de 4 cuvées de vin accompagnées de produits locaux.

Vous découvrirez l’Histoire locale d’Estézargues puis vous en apprendrez davantage sur la production du vin, du raisin à la bouteille. Estézargues

